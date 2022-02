I referendum sulla giustizia sono fondamentali perché mettono in discussione un potere abusivo (Di venerdì 4 febbraio 2022) I referendum sulla giustizia che dovrebbero tenersi in primavera sono i più importanti della storia repubblicana. Non per il merito dei quesiti, che pure riguarda questioni molto rilevanti, a cominciare dalla separazione delle funzioni e dalla responsabilità civile dei magistrati: sono tanto importanti perché sulle norme di cui si chiede l’abrogazione per via popolare giganteggia ormai un accumulo di potere usurpato, la risalente concrezione di istanze reazionarie che rende altrimenti impassibile quel potere e irrevocabile la stortura su cui esso si regge. Non si tratta solo di abrogare norme ingiuste: si tratta di abrogare norme sulla cui ingiustizia ha prosperato un sistema abusivo, e non è un caso ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Iche dovrebbero tenersi in primaverai più importanti della storia repubblicana. Non per il merito dei quesiti, che pure riguarda questioni molto rilevanti, a cominciare dalla separazione delle funzioni e dalla responsabilità civile dei magistrati:tanto importantisulle norme di cui si chiede l’abrogazione per via popolare giganteggia ormai un accumulo diusurpato, la risalente concrezione di istanze reazionarie che rende altrimenti impassibile quele irrevocabile la stortura su cui esso si regge. Non si tratta solo di abrogare norme ingiuste: si tratta di abrogare normecui inha prosperato un sistema, e non è un caso ...

