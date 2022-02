Gli aeroporti europei aderiscono alla Dichiarazione di Tolosa: l’impegno per un futuro a emissioni zero (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi, con la “Dichiarazione di Tolosa“, si apre un nuovo capitolo per il settore aviation in Europa: per la prima volta, i governi, la Commissione Europea, l’industria, i sindacati e gli altri stakeholders chiave si allineano formalmente sulla decarbonizzazione del settore. Un passo molto significativo, che apre la strada a scenari concreti, come l’istituzione di un Patto dell’UE per la Decarbonizzazione dell’Aviazione e, a livello mondiale, la volontà di ICAO di fissare un obiettivo globale per l’aviazione internazionale entro la fine dell’anno. Il perché della Dichiarazione di Tolosa Lanciata dalla Presidenza francese all’Unione Europea oggi 4 febbraio 2022, la cosiddetta “Dichiarazione di Tolosa” è la prima iniziativa pubblico-privata in assoluto a ... Leggi su fmag (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi, con la “di“, si apre un nuovo capitolo per il settore aviation in Europa: per la prima volta, i governi, la Commissione Europea, l’industria, i sindacati e gli altri stakeholders chiave si allineano formalmente sulla decarbonizzazione del settore. Un passo molto significativo, che apre la strada a scenari concreti, come l’istituzione di un Patto dell’UE per la Decarbonizzazione dell’Aviazione e, a livello mondiale, la volontà di ICAO di fissare un obiettivo globale per l’aviazione internazionale entro la fine dell’anno. Il perché delladiLanciata dPresidenza francese all’Unione Europea oggi 4 febbraio 2022, la cosiddetta “di” è la prima iniziativa pubblico-privata in assoluto a ...

