Giovanni Truppi, l'importanza del sentimento (Di sabato 5 febbraio 2022) Raffinato, intimista e dalla prodigiosa densità compositiva, Giovanni Truppi ha debuttato in gara a Sanremo 2022 con la sua Mio padre, tua madre, Lucia. Brano scritto con la complicità di Pacifico e Niccolò Contessa che sembra echeggiare la nobiltà di cantautori come Flavio Giurato. E, proprio ieri, Giovanni ha pubblicato Tutto l'universo, antologia di quasi dieci anni di carriera dove ha saputo spaziare dal lo-fi al cantautorato più classico «Questo disco è un modo per raccontarmi e fare il punto» … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

