GhostWire Tokyo: gameplay e storia svelati nello State of Play

Nel corso dello State of Play dedicato a GhostWire Tokyo è stato possibile vedere il gameplay e la storia che caratterizzerà il gioco Reduce dalla rivelazione del miliardario acquisto di Bungie, PlayStation continua a far parlare di sé nel corso della settimana: non solo dedicando uno State of Play all'atteso nuovo capitolo di Gran Turismo 7, ma anche riservando la serata seguente alla rivelazione di nuovi dettagli per il misterioso GhostWire Tokyo, sviluppo dal team di Tango Gameworks, studio appartenente a Bethesda Softworks. Si tratta di una delle ultime "esclusive" PlayStation da parte del publisher, comprato da Microsoft solo l'anno scorso.

