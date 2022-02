(Di venerdì 4 febbraio 2022) Estrazione. I risultati del concorso di, venerdì 4, in diretta su Il Corriere della Città. Puntuale come ogni venerdì sera arrivadell’, la lotteria che mette in sfida i giocatori di tutta Europa. Tra pochi minuti su questa pagina la combinazione vincente con i 5estratti ed i 2 euro. Estrazionedi, venerdì 04/02/. Di seguito i cinqueestratti e ...

Advertising

CorriereCitta : #EuroJackpot oggi 4 febbraio 2022: ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti - italiaserait : Eurojackpot oggi, venerdì 04 febbraio 2022: i numeri vincenti - CasilinaNews : #Eurojackpot, estrazione oggi 4 febbraio 2022: numeri vincenti - infoitcultura : Eurojackpot oggi, estrazione 28 gennaio | Montepremi, numeri in diretta - infoitcultura : Estrazione EuroJackpot di oggi 28 gennaio 2022: numeri vincenti -

Ultime Notizie dalla rete : EuroJackpot oggi

EstrazioneI numerivalgono 10 milioni di euro. Un risultato che sperano di centrare tutti coloro i quali giocano stasera i propri numeri fortunati. I risultati dell'estrazionein diretta ..., a seguire la combinazione vincente e i due euronumeri relativi all'estrazione di venerdì 4 febbraio. Il gioco a premi mette in palio un montepremi di 10 milioni di euro. L' ...Nuovo assalto all'Eurojackpot. Anche stasera, venerdì 4 febbraio, come tutte le settimane alle ore 20 appuntamento con la fortuna per il concorso europeo che mette in palio milioni di euro.Eurojackpot oggi, a seguire la combinazione vincente e i due euronumeri relativi all’estrazione di venerdì 4 febbraio. Il gioco a premi mette in palio un montepremi di 10 milioni di euro.