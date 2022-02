Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Crisi Ucraina, Erdogan all'Occidente: peggiorate le cose fra Mosca e Kiev #erdogan #presidente #crisiucraina #ucraina… - streghina62 : RT @MediasetTgcom24: Crisi Ucraina, Erdogan all'Occidente: peggiorate le cose fra Mosca e Kiev #erdogan #presidente #crisiucraina #ucraina… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Erdogan all'Occidente: peggiorate le cose fra Mosca e Kiev #erdogan #presidente #crisiucraina… - maitre_a_panZer : #Ansa #Erdogan all'Occidente: peggiorate le cose fra Mosca e Kiev - ottavio1974 : RT @MarianoGiustino: #Erdogan a #Kiev: La #Turchia non congelerà le vendite di armi all'#Ucraina per compiacere la #Russia. La cooperazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan all

Non hanno fatto altro che peggiorare le cose", ha dettoal canale turco della Cnn durante il volo di rientro da Kiev. (ANSA. 4 febbraio 2022Recep Tayyip, che si è proposto come mediatore nella crisi ucraina, accusa i Paesi occidentali 'di peggiorare le cose' fra Mosca e Kiev. 'Lo dico apertamente, purtroppo gli occidentali non hanno fino a ora ...President Erdogan is positioning himself to act as a mediator to end ... ISIL was successful for about three years, but then the counterattack by all the enemies they had made, including fellow ...All but one of the top nine Turkish performers are lenders, with Akbank TAS leading gains after bank profits surged amid cheap central bank funding. Turkish markets have stabilized since late December ...