Eolico offshore al largo del Salento, assemblea a Minervino di Lecce Odra energia: dibattito costruttivo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Di seguito il comunicato: La società Odra energia ha partecipato oggi, a Minervino di Lecce, all’assemblea pubblica promossa dal sindaco, Ettore Caroppo, per approfondire la proposta progettuale del parco Eolico marino galleggiante al largo della costa meridionale della provincia di Lecce. Insieme ai presidenti di Confindustria Lecce, Nicola Delle Donne, di DITNE, Arturo De Risi, e di Legambiente Puglia, Ruggero Ronzulli, l’occasione è stata preziosa per confrontarsi – in modo costruttivo ed equilibrato – sia sullo specifico progetto sia sugli scenari energetici, economici e sociali correlati allo sviluppo delle energie rinnovabili. Odra energia è riconoscente dell’invito, che ha ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 4 febbraio 2022) Di seguito il comunicato: La societàha partecipato oggi, adi, all’pubblica promossa dal sindaco, Ettore Caroppo, per approfondire la proposta progettuale del parcomarino galleggiante aldella costa meridionale della provincia di. Insieme ai presidenti di Confindustria, Nicola Delle Donne, di DITNE, Arturo De Risi, e di Legambiente Puglia, Ruggero Ronzulli, l’occasione è stata preziosa per confrontarsi – in modoed equilibrato – sia sullo specifico progetto sia sugli scenari energetici, economici e sociali correlati allo sviluppo delle energie rinnovabili.è riconoscente dell’invito, che ha ...

Advertising

Czinforma : - KersevanRoberto : @jacopogiliberto A proposito di eolico offshore in cina... - KersevanRoberto : @paolodeluca72 @FabrizioCarfi Certo!... l'interesse pubblico!???? Adesso per tutelarlo ulteriormente spingete per l'e… - isctaranto : Sono iniziate nei giorni scorsi le operazioni di posizionamento della prima turbina, al largo del molo polisettoria… - RJ_Hellion : @UnitedPlanetFe1 @assurdistan no, mantieni quelle in funzione fino a termine e punti su eolico offshore e inland, g… -