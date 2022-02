Emma e Francesca, che sguardi ragazze! (Di sabato 5 febbraio 2022) A Sanremo 2022 è la serata delle cover duettate, forse tra le più attese e amate, insieme alla finale. Accanto ad Amadeus fa il suo debutto sul palco del Festival una Maria Chiara Giannetta per nulla emozionata (almeno all’apparenza) e super frizzante. E dei beauty look che decretano la maxi tendenza trucco di questo Sanremo 2022: i cat e winged eye, a tutto eyeliner. Sanremo 2022, i beauty look sul palco dell'Ariston guarda le foto Sanremo beauty quarta serata, il focus è tutto occhi A tutto sguardo: i make up di Emma Marrone e Francesca Michielin la quarta serata di ... Leggi su iodonna (Di sabato 5 febbraio 2022) A Sanremo 2022 è la serata delle cover duettate, forse tra le più attese e amate, insieme alla finale. Accanto ad Amadeus fa il suo debutto sul palco del Festival una Maria Chiara Giannetta per nulla emozionata (almeno all’apparenza) e super frizzante. E dei beauty look che decretano la maxi tendenza trucco di questo Sanremo 2022: i cat e winged eye, a tutto eyeliner. Sanremo 2022, i beauty look sul palco dell'Ariston guarda le foto Sanremo beauty quarta serata, il focus è tutto occhi A tutto sguardo: i make up diMarrone eMichielin la quarta serata di ...

Advertising

SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - StefanoGuerrera : Francesca ed Emma in questo Festival hanno dimostrato di poter essere tante cose: essere brave, competenti ma anche… - OndeFunky : Emma, Francesca storie di bellezza e resistenza. Un premio a parte #Sanremo2022 #SanremoFunky - insta_agne : RT @SanremoESC2022: Emma e Francesca assieme #Sanremo2022 - Annie_S_Again : RT @steroiaa: -Amadeus fa fare le flessioni a Rkomi -Emma e Francesca cantano e ballano Britney Spears -Grignani modificato sul palco con I… -