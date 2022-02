Ecco perché Mattarella non sorrideva per gli applausi del Parlamento (Di venerdì 4 febbraio 2022) Eppure non sorrideva, Sergio Mattarella, mentre i grandi elettori costellavano di applausi il suo discorso di reinsediamento. Un inquietante grafico sul Corriere di oggi mostra la progressione del battimani nel giro di mezzo secolo: solo sei applausi per Pertini nel 1978, nove per Cossiga sette anni dopo, già quattordici per Scalfaro e diciannove per Ciampi fino a che, nel 2006, la degenerazione si fa evidente: ventinove al primo Napolitano e trentadue al secondo, quaranta a Mattarella sette anni fa e adesso cinquantacinque al bis. Se un politico del ’78 si fosse teletrasportato in Parlamento ieri, ne avrebbe concluso che a Montecitorio c’erano i Bee Gees. Vuol dire che gli attori stessi della politica favoriscono un’interpretazione spettacolare degli eventi istituzionali, che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Eppure non, Sergio, mentre i grandi elettori costellavano diil suo discorso di reinsediamento. Un inquietante grafico sul Corriere di oggi mostra la progressione del battimani nel giro di mezzo secolo: solo seiper Pertini nel 1978, nove per Cossiga sette anni dopo, già quattordici per Scalfaro e diciannove per Ciampi fino a che, nel 2006, la degenerazione si fa evidente: ventinove al primo Napolitano e trentadue al secondo, quaranta asette anni fa e adesso cinquantacinque al bis. Se un politico del ’78 si fosse teletrasportato inieri, ne avrebbe concluso che a Montecitorio c’erano i Bee Gees. Vuol dire che gli attori stessi della politica favoriscono un’interpretazione spettacolare degli eventi istituzionali, che ...

