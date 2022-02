Due calciatori dell’Inter vicini al rientro? La situazione

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Come annunciato in conferenza stampa da mister Inzaghi, servirà ancora un po’ di tempo prima di poter rivedere in campo Robin Gosens e Joaquìn Correa. Out nel derby in programma per domani sera, ma in casa Inter si respira un cauto ottimismo. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, le condizioni dei duesarebbero in netto miglioramento e la prossima settimana verranno rivalutati entrambi e sottoposti a nuovi esami strumentali, con la speranza che ilpossa avvenire in tempi brevi.