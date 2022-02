Consigliere comunale e leader no vax arrestato a Trieste (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Consigliere comunale di Trieste del Movimento 3V e leader no vax, Ugo Rossi, è stato arrestato dalla Polizia locale per resistenza per aver partecipato a un sopralluogo della V Commissione, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ildidel Movimento 3V eno vax, Ugo Rossi, è statodalla Polizia locale per resistenza per aver partecipato a un sopralluogo della V Commissione, in ...

