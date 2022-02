“C’è un limite a cosa puoi fare”: l’ira di un intero paese contro Bezos. Ecco cos’è successo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si sa che a volte i ricchi hanno il potere di far piegare qualsiasi cosa davanti ai loro interessi e questo è anche il caso di Jeff Bezos, il CEO di Amazon che sembra non trovare ostacolo davanti a niente. Leggi anche -> Jeff Bezos e il viaggio spaziale: tutto quello che c’è da sapere – DIRETTA VIDEO L’uomo più ricco del mondo ha infatti commissionato nei cantieri navali olandesi di Alblasserdam la costruzione di un imponente yacht a tre alberi, talmente grande che non sarebbe riuscito a passare sotto l’iconico ponte ‘De Hef’ di Rotterdam. A questo punto l’Amministrazione comunale ha deciso di rimuovere parte del ponte al fine di poter far passare l’imponente yacht di Jeff Bezos. Questa concessione del Comune di Rotterdam “riguarda solo il passaggio di una nave con alberi alti”, questo perché il ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si sa che a volte i ricchi hanno il potere di far piegare qualsiasidavanti ai loro interessi e questo è anche il caso di Jeff, il CEO di Amazon che sembra non trovare ostacolo davanti a niente. Leggi anche -> Jeffe il viaggio spaziale: tutto quello che c’è da sapere – DIRETTA VIDEO L’uomo più ricco del mondo ha infatti commissionato nei cantieri navali olandesi di Alblasserdam la costruzione di un imponente yacht a tre alberi, talmente grande che non sarebbe riuscito a passare sotto l’iconico ponte ‘De Hef’ di Rotterdam. A questo punto l’Amministrazione comunale ha deciso di rimuovere parte del ponte al fine di poter far passare l’imponente yacht di Jeff. Questa concessione del Comune di Rotterdam “riguarda solo il passaggio di una nave con alberi alti”, questo perché il ...

