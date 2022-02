Cartabia: contro discorsi d'odio bisogna educare e prevenire (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha partecipato oggi a Lille al vertice informale Gai (ministri affari interni e giustizia). Tra i temi, i discorsi d'odio. Il suo intervento, fanno sapere ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Ministra della Giustizia, Marta, ha partecipato oggi a Lille al vertice informale Gai (ministri affari interni e giustizia). Tra i temi, id'. Il suo intervento, fanno sapere ...

Advertising

io_gurt : RT @lucrezia_ilaria: Il problema è che, Amato in Corte Costituzionale, sembra messo lì apposta perché anche la stessa Corte , non tocchi la… - lucrezia_ilaria : Il problema è che, Amato in Corte Costituzionale, sembra messo lì apposta perché anche la stessa Corte , non tocchi… - VinceMaielli : RT @lia1lia2: Al Tg3 hanno appena detto ‘la guardasigilla Cartabia’. Questa lotta contro il patriarcato ci sta prendendo la mano ?? - lia1lia2 : Al Tg3 hanno appena detto ‘la guardasigilla Cartabia’. Questa lotta contro il patriarcato ci sta prendendo la mano ?? - GigiAdinolfi : La cosa che mi sorprende è che con il governo conte tutti i media si sarebbero scagliati contro il ministro bonafed… -