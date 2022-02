Botman | tutti pazzi per il difensore olandese | c’è anche il Tottenham

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tra gli obiettivi di mercato per l’estate delc’è. Sulcentralegli occhi di mezza Europa Tra gli obiettivi del top club d’Europa c’è. Sull’l’interesse soprattutto del Newcastle ma non solo, perchèun’altro club inglese sarebbe interessato al giocatore Il Telegraph, lancia la notizia secondo la quale il centrale del Lille è tra i difensori seguiti dalper cercare di rafforzare la linea difensiva quest’estate L'articolo proviene da Calcio News 24.

... sono stati individuati esclusivamente ine Renato Sanches. Utili, utilissimi, quasi ... 'Il primo è stato scelto, a mio avviso, oltre che per i meriti personali che sono sotto gli occhi di......è al lavoro per cercare di strappare al Lille Svenla prossima estate: annuncio dell'agente sul futuro dell'olandeseÈ stato senza dubbio un mese di gennaio rovente per la Serie A, ma non...(Milan News) Adesso era complesso andare a comprare e convincere il Lille a liberarsi di tutti i giocatori. Ascolta la versione audio dell'articolo. Fabrizio Ferrari ha spiegato come il Milan non ...Il Daily Telegraph riporta che anche il Tottenham si unisce alla corsa per Sven Botman su indicazione di Antonio Conte. Il 22enne difensore olandese del Lille è un obbiettivo anche di Milan e ...