Bonus 2022 disabili: cos’è, come funziona e requisiti. La guida pratica (Di venerdì 4 febbraio 2022) E’ interessante notare che nel quadro di Bonus 2022 ed agevolazioni previste in questo periodo per le famiglie, trova spazio anche il Bonus disabili, il quale si struttura secondo precise caratteristiche, che qui di seguito intendiamo indicare in sintesi. Da rimarcare subito che il Bonus figli disabili è previsto per gli anni 2021, 2022 e 2023 e per esso sono stati stanziati 5 milioni di euro per ogni anno. Ecco in sintesi come funziona. Bonus 2022 disabili: di che si tratta in concreto? Tutti i genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, debbono sapere che hanno diritto di fare richiesta per il contributo in oggetto, ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 4 febbraio 2022) E’ interessante notare che nel quadro died agevolazioni previste in questo periodo per le famiglie, trova spazio anche il, il quale si struttura secondo precise caratteristiche, che qui di seguito intendiamo indicare in sintesi. Da rimarcare subito che ilfigliè previsto per gli anni 2021,e 2023 e per esso sono stati stanziati 5 milioni di euro per ogni anno. Ecco in sintesi: di che si tratta in concreto? Tutti i genitori disoccupati o monoreddito, con figli contà, debbono sapere che hanno diritto di fare richiesta per il contributo in oggetto, ...

