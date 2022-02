Berlusconi | Ho chiesto io il bis a Mattarella

Advertising

MariaLu91149151 : TGCom24: Berlusconi: 'All'Italia serve stabilità, Draghi abbia tutto il tempo' | 'Ho chiesto io il bis a Mattarella… - gpaletti53 : Berlusconi: 'All'Italia serve stabilità, Draghi abbia tutto il tempo' | 'Ho chiesto io il bis a Mattarella'… - cclatwe : Dopo il politico per caso forte riferimento dello schieramento progressista ora ecco il nuovo leader dello schieram… - Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi: 'All'Italia serve stabilità, Draghi abbia tutto il tempo' | 'Ho chiesto io il bis a Mattarella' https://t… - MediasetTgcom24 : Berlusconi: 'All'Italia serve stabilità, Draghi abbia tutto il tempo' | 'Ho chiesto io il bis a Mattarella'… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi chiesto

Prima lo stesso Silvio, che però ha lasciato aperto uno spiraglio alla galassia ... come a suo tempo avevail Pd con Luigi Zanda ma con obbiettivo inverso, ovvero favorire il ...... Matteo rischia l'isolamento e punta a Forza Italia per una federazionearchivia la destra, il Cavaliere fonda il Grande Centro: politica al Big Bang Salvini esi spostano al ...Questa la rotta indicata da Silvio Berlusconi, al lavoro per affrontare le tematiche più attuali della politica italiana e le sorti del centrodestra. Il Cav, dimesso pochi giorni fa dall'ospedale San ...Lo ha detto, intervistato dal Corriere della Sera, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ribadendo la necessità di "garantire la stabilità del governo e del Paese". Berlusconi ha rassicurato ...