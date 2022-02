Berlusconi frena Salvini sulla federazione e rivela: “Ho convinto io Mattarella a fare il bis” (Di venerdì 4 febbraio 2022) È un Silvio Berlusconi pimpante e per nulla arrendevole quello che rilascia la sua prima intervista, al Corriere della Sera, dopo la partita del Quirinale sul Mattarella bis e il ricovero in ospedale. Rivendica la centralità di Forza Italia nel favorire l’aggregazione delle forze moderate, lascia intendere a Salvini che c’è spazio solo per aggregazioni che rientrino negli schemi europei del Ppe, loda il governo Draghi e rivela di aver chiamato personalmente Mattarella per uscire dallo stallo quirinalizio e convincerlo a fare il bis. “Ora sto bene, ho passato prove più dure”. Amareggiato per non essere riuscito a scalare il Colle? “Non ho nessun motivo di amarezza o di delusione semplicemente perché sono stato io a decidere, dopo un’approfondita riflessione, di non accogliere la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 febbraio 2022) È un Silviopimpante e per nulla arrendevole quello che rilascia la sua prima intervista, al Corriere della Sera, dopo la partita del Quirinale sulbis e il ricovero in ospedale. Rivendica la centralità di Forza Italia nel favorire l’aggregazione delle forze moderate, lascia intendere ache c’è spazio solo per aggregazioni che rientrino negli schemi europei del Ppe, loda il governo Draghi edi aver chiamato personalmenteper uscire dallo stallo quirinalizio e convincerlo ail bis. “Ora sto bene, ho passato prove più dure”. Amareggiato per non essere riuscito a scalare il Colle? “Non ho nessun motivo di amarezza o di delusione semplicemente perché sono stato io a decidere, dopo un’approfondita riflessione, di non accogliere la ...

