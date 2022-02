Al via i Giochi invernali di Pechino. La campionessa di snowboardcross Michela Moioli guida l’Italia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha dichiarato aperta la 24esima edizione dei Giochi invernali di Pechino 2022. E’ accaduto, come da protocollo, nel corso della cerimonia inaugurale al National Stadium della capitale cinese che ha avuto al centro della scena il fiocco di neve. Con i cinque cerchi che prendono forma virtualmente dal ghiaccio e indicano la via alla sfilata dei rappresentanti delle Nazioni. “Si apre una nuova era per gli sport invernali. La Cina, grazie alla sua ambizione, diventa un Paese di sport invernali e se possiamo scrivere questo nuovo capitolo della storia sportiva è grazie a questa gente che ci ha accolto calorosamente” ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach. l’Italia ha sfilato come 90esima (su 91 delegazioni in gara a Pechino), ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha dichiarato aperta la 24esima edizione deidi2022. E’ accaduto, come da protocollo, nel corso della cerimonia inaugurale al National Stadium della capitale cinese che ha avuto al centro della scena il fiocco di neve. Con i cinque cerchi che prendono forma virtualmente dal ghiaccio e indicano la via alla sfilata dei rappresentanti delle Nazioni. “Si apre una nuova era per gli sport. La Cina, grazie alla sua ambizione, diventa un Paese di sporte se possiamo scrivere questo nuovo capitolo della storia sportiva è grazie a questa gente che ci ha accolto calorosamente” ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach.ha sfilato come 90esima (su 91 delegazioni in gara a), ...

