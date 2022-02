Zingaretti | Garbatella | da marzo car sharing in case Ater

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – “Annuncio che apartirà ail primo carcondominiale in uno degli edifici dell’. È una grande sperimentazione che poi continuerà in tutta Roma e in tutto il Lazio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine della presentazione del piano regionale della qualità dell’aria. “Ci saranno palazzi che avranno a propria disposizione per gli inquilini del palazzo macchine elettriche gestite con- ha aggiunto- Vedremo come va ama già stiamo trovando le risorse per portarle in tutto il patrimonio pubblico dellepopolari del Lazio. A ogni casa popolare e dell’corrisponderà anche una vettura elettrica a disposizione del ...