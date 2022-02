Viale Marconi, in fiamme sette cassonetti e uno scooter (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – Questo pomeriggio, verso le 13.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse vie del quartiere di Viale Marconi per l’incendio di sette cassonetti e uno scooter parcheggiato vicino a uno dei cassonetti in fiamme. Sul posto anche i carabinieri. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – Questo pomeriggio, verso le 13.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse vie del quartiere diper l’incendio die unoparcheggiato vicino a uno deiin. Sul posto anche i carabinieri. (Agenzia Dire)

