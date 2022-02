Trasporti | domani a Napoli bus | metro e funicolari in sciopero L’Anm | Ecco le fasce di garanzia

Advertising

TGEUR24 : RT @LuceverdeRoma: ??#Roma #Trasporti #SCIOPERO locale di 4 ORE ??Domani Venerdì #4febbraio ??dalle ore 8.30 alle 12.30 ?SERVIZIO a RISCHI… - LuceverdeMilano : ?? #Milano #Trasporti - #SCIOPERO locale di 4 ore ??Domani Venerdì #4febbraio 2022 ?? Dalle ore 8:45 alle 12:45 disa… - Dimsuonosoft : RT @LuceverdeRoma: ??#Roma #Trasporti #SCIOPERO locale di 4 ORE ??Domani Venerdì #4febbraio ??dalle ore 8.30 alle 12.30 ?SERVIZIO a RISCHI… - LuceverdeRoma : ??#Roma #Trasporti #SCIOPERO locale di 4 ORE ??Domani Venerdì #4febbraio ??dalle ore 8.30 alle 12.30 ?SERVIZIO a R… - Giachino_Bus : Abbiamo pubblicato sul nostro sito l'elenco delle corse soppresse nella giornata di domani, 03/02/2022, a causa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti domani

Csp Civitavecchia ricorda l'agitazione sindacale indetta perTRASPORTO PUBBLICO " Giovedì 3 febbraio 2022 " L'organizzazione sindacale USB ha ...pubblici essenziali del Paese quali, ...Mezzi che rischiamo di fermarsi e pendolari che rischiano di restare a piedi., venerdì 4 febbraio, è il giorno dello sciopero del trasporto pubblico locale proclamato in ...e dei, potrà ...TRASPORTO PUBBLICO – Giovedì 3 febbraio 2022 – L’organizzazione sindacale USB ha proclamato per Venerdì 4 febbraio 2022 una giornata di sciopero nazionale di quattro ore nel trasporto pubblico locale, ...Domani, venerdì 4 febbraio si fermano i mezzi pubblici nelle principali città per una mobilitazione nazionale di 4 ore annunciata da Usb Lavoro Privato che sarà gestita territorialmente. A Milano e ...