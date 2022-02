Traffico Roma del 03-02-2022 ore 11:30 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno scorrevole il grande raccordo anulare il tratto Urbano della A24 Roma-teramo per un incidente in città in via della Magliana all’altezza di via Bonelli altro incidente con le menti su Piazza Guglielmo Marconi divieto di transito su viale Somalia nel tratto tra via Fara Sabina e largo Somalia verso Piazza Gondar fino a cessate esigenze ricordiamo nel pomeriggio ci sarà la cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica con alle 16:15 la deposizione di una corona d’alloro presso l’altare della patria sono possibili difficoltà alla circolazione con chiusure temporanee per i dettagli di queste le altre non potete consultare il sito Roma punto luceverde.it Barbara termine tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno scorrevole il grande raccordo anulare il tratto Urbano della A24-teramo per un incidente in città in via della Magliana all’altezza di via Bonelli altro incidente con le menti su Piazza Guglielmo Marconi divieto di transito su viale Somalia nel tratto tra via Fara Sabina e largo Somalia verso Piazza Gondar fino a cessate esigenze ricordiamo nel pomeriggio ci sarà la cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica con alle 16:15 la deposizione di una corona d’alloro presso l’altare della patria sono possibili difficoltà alla circolazione con chiusure temporanee per i dettagli di queste le altre non potete consultare il sitopunto luceverde.it Barbara termine tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...

Advertising

IlaInnocenti : RT @glfelicetti: Per corruzione e falso anche un veterinario @AslRoma6 agli arresti domiciliari oltre a 2 allevatori di cani. Alle porte di… - SergioDaRe8 : RT @glfelicetti: Per corruzione e falso anche un veterinario @AslRoma6 agli arresti domiciliari oltre a 2 allevatori di cani. Alle porte di… - hotmail_roma : RT @LAVonlus: Avevano detenuto 7 cuccioli, pronti per essere venduti tramite annunci online, ora sono stati condannati! Una condanna a 4 m… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Giulio Aristide Sartorio (Ardeatina-Tor Marancia) - iavaronegrazia : RT @glfelicetti: Per corruzione e falso anche un veterinario @AslRoma6 agli arresti domiciliari oltre a 2 allevatori di cani. Alle porte di… -