Sanremo | Matri elogia Elisa e stuzzica Ibra

(Di giovedì 3 febbraio 2022) I social come un ring per il classico botta e risposta. Protagonista Alessandroche ha prima parlato di Sanrermo , per poi scivolare nello sfottò calcistico: 'è di una spanna sopra gli ...

Advertising

CB_Ignoranza : ed è sanremo break signori #Matri #Sanremo2022 - ForEsordientus : RT @CB_Ignoranza: ed è sanremo break signori #Matri #Sanremo2022 - infoitsport : Alessandro Matri applaude Elisa a Sanremo: e poi stuzzica Ibra… - Wallee___ : RT @CB_Ignoranza: ed è sanremo break signori #Matri #Sanremo2022 - ravaaaaah : RT @CB_Ignoranza: ed è sanremo break signori #Matri #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Matri

... se si pensa che lo stessoha giocato nello stesso campionato con Ibra '.ha risposto per le rime: 'Pensa che contro di me Ibra ha anche perso uno scudetto ', facendo riferimento al ...E lo stessoconcorda: 'Mai detto il contrario!! La mia era una risposta ad uno che mi tira in mezzo su un mio commento su'. E lo juventino Massimo spezza una lancia per l'ex attaccante:...I social come un ring per il classico botta e risposta. Protagonista Alessandro Matri che ha prima parlato di Sanrermo, per poi scivolare nello sfottò calcistico: “Elisa è di una spanna sopra gli ...... Matri (@Ale_Matri) February 2, 2022. Così Alessandroha commentato l'esibizione della cantante al Festival di Sanremo, inconsapevole che questo tweet avrebbe attirato l'attenzione di qualche tifoso ...