Roma. Rapina una banca, beccato con la refurtiva in tasca: 24enne in manette (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 24enne di Fiano Romano, già conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di Rapina. Il giovane è gravemente indiziato di essere l’autore di una Rapina messa a segno nel pomeriggio di ieri ai danni della filiale di una banca ubicata nella centralissima via Matteotti: i testimoni hanno riferito che un ragazzo, simulando di avere una pistola nella tasca della felpa, aveva minacciato una delle dipendenti alla cassa, riuscendo a farsi consegnare 160 euro e una rastrelliera portamonete, per poi fuggire a piedi. Immediato è scattato l’allarme e i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, intervenuti sul posto in pochi minuti, dopo aver appreso quanto accaduto, raccolto le ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022)– I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato undi Fianono, già conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di. Il giovane è gravemente indiziato di essere l’autore di unamessa a segno nel pomeriggio di ieri ai danni della filiale di unaubicata nella centralissima via Matteotti: i testimoni hanno riferito che un ragazzo, simulando di avere una pistola nelladella felpa, aveva minacciato una delle dipendenti alla cassa, riuscendo a farsi consegnare 160 euro e una rastrelliera portamonete, per poi fuggire a piedi. Immediato è scattato l’allarme e i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, intervenuti sul posto in pochi minuti, dopo aver appreso quanto accaduto, raccolto le ...

Advertising

ilfaroonline : Roma. Rapina una banca, beccato con la refurtiva in tasca: 24enne in manette - LALAZIOMIA : Lazio, disavventura per Basic: rapina a mano armata a Roma prima del pranzo di squadra - lalitapetila : RT @SMaurizi: decisione di indagare da sola sullo smarrimento della mia cartella clinica 8 mesi dopo che il mio telefono è stato aperto in… - ParliamoDiNews : Lazio, disavventura per Basic: rapina a mano armata a Roma prima del pranzo di squadra #lazio #disavventura #basic… - OmbraDuca : RT @tuttonapoli: Lazio, rapina a mano armata a Basic prima del pranzo di squadra a Roma -