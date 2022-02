Roma, controlli rispetto norme anti Covid-19: 72 persone multate (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – Sono proseguiti anche nella giornata di ieri i controlli dei Carabinieri del Gruppo di Roma mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado e a verificare il rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel cuore della Capitale. I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, ad esito degli accertamenti presso 12 attività commerciali della zona, hanno sanzionato il titolare di un negozio di gastronomia e il titolare di una macelleria per non aver esposto all’ingresso dei rispettivi locali un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente. Sanzionata una persona sorprese sulla pubblica via in area dedicata allo shopping senza indossare i previsti ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 3 febbraio 2022)– Sono proseguiti anche nella giornata di ieri idei Carabinieri del Gruppo dimirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado e a verificare ildelleper il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da-19 nel cuore della Capitale. I Carabinieri della StazioneMadonna del Riposo, ad esito degli accertamenti presso 12 attività commerciali della zona, hanno sanzionato il titolare di un negozio di gastronomia e il titolare di una macelleria per non aver esposto all’ingresso dei rispettivi locali un cartello riportante il numero massimo diammesse contemporaneamente. Sanzionata una persona sorprese sulla pubblica via in area dedicata allo shopping senza indossare i previsti ...

