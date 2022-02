Perché Anguissa e Koulibaly possono giocare contro l’Inter (Di giovedì 3 febbraio 2022) Anguissa e Koulibaly potranno essere regolarmente in campo contro l’Inter il prossimo 12 febbraio (la finale di Coppa d’Africa si giocherà domenica 6 febbraio). Così come Bennacer e Kessié, reduci dalla Coppa d’Africa, saranno a disposizione di Pioli per il derby milanese in programma sabato prossimo alle 18. Potranno giocare grazie a un accordo, approvato dal ministero della Salute – e di cui si può prendere lettura sul sito ufficiale del Ministero – intitolato proprio “Deroghe per ingressi per competizioni sportive nazionali che si svolgono in Italia”. Si legge testualmente: possono beneficiare di questa deroga i partecipanti a competizioni che si svolgono esclusivamente sul territorio italiano e che rispondono a specifiche condizioni individuate dall’articolo 18 del DPCM 2 marzo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022)potranno essere regolarmente in campoil prossimo 12 febbraio (la finale di Coppa d’Africa si giocherà domenica 6 febbraio). Così come Bennacer e Kessié, reduci dalla Coppa d’Africa, saranno a disposizione di Pioli per il derby milanese in programma sabato prossimo alle 18. Potrannograzie a un accordo, approvato dal ministero della Salute – e di cui si può prendere lettura sul sito ufficiale del Ministero – intitolato proprio “Deroghe per ingressi per competizioni sportive nazionali che si svolgono in Italia”. Si legge testualmente:beneficiare di questa deroga i partecipanti a competizioni che si svolgono esclusivamente sul territorio italiano e che rispondono a specifiche condizioni individuate dall’articolo 18 del DPCM 2 marzo ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Anguissa Ufficiale: Lozano, lussazione alla spalla. Rischia un lungo stop ... anche perché dopo il problema Covid sembrava aver trovato la giusta condizione fisica per fare la differenza. L'assenza di Lozano si aggiunge a quella di Anguissa e Koulibaly , ancora impegnati in ...

Napoli autolesionista, il discorso di Spalletti alla squadra Anche perché ora ha tutti gli uomini a disposizione. Da lunedì rientreranno anche Koulibaly e Anguissa , ancora impegnati in Coppa d'Africa. Senza emergenza il Napoli deve provare a fare il massimo, ...

Specchia: "Lobotka con Anguissa a discapito di Insigne o Fabian" Tutto Napoli ... anchedopo il problema Covid sembrava aver trovato la giusta condizione fisica per fare la differenza. L'assenza di Lozano si aggiunge a quella die Koulibaly , ancora impegnati in ...Ancheora ha tutti gli uomini a disposizione. Da lunedì rientreranno anche Koulibaly e, ancora impegnati in Coppa d'Africa. Senza emergenza il Napoli deve provare a fare il massimo, ...