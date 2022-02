Pattinaggio artistico, Ghilardi-Ambrosini: “A Pechino 2022 vogliamo goderci ogni singolo istante” (Di giovedì 3 febbraio 2022) La stagione della consapevolezza. Si potrebbe sintetizzare così quanto fatto fino a questo momento da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, coppia di Pattinaggio artistico che affronterà le Olimpiadi di Pechino 2022 in occasione sia nella gara delle coppie che del team event. Dopo tante annate sportive passate ad accumulare esperienza, gli atleti allenati da Franca Bianconi e Rosanna Murante si sono letteralmente sbloccati, alzando vistosamente la loro asticella e ottenendo punteggi personali sempre più alti. Non a caso, in occasione dell’ultima rassegna continentale di Tallinn gli azzurri hanno sfiorato quota 180 punti raccogliendo 178.90 nel totale, score con cui hanno conquistato un’incoraggiante quinta posizione, compiendo un significativo upgrade dopo aver centrato l’ottavo posto ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) La stagione della consapevolezza. Si potrebbe sintetizzare così quanto fatto fino a questo momento da Rebecca-Filippo, coppia diche affronterà le Olimpiadi diin occasione sia nella gara delle coppie che del team event. Dopo tante annate sportive passate ad accumulare esperienza, gli atleti allenati da Franca Bianconi e Rosanna Murante si sono letteralmente sbloccati, alzando vistosamente la loro asticella e ottenendo punteggi personali sempre più alti. Non a caso, in occasione dell’ultima rassegna continentale di Tallinn gli azzurri hanno sfiorato quota 180 punti raccogliendo 178.90 nel totale, score con cui hanno conquistato un’incoraggiante quinta posizione, compiendo un significativo upgrade dopo aver centrato l’ottavo posto ...

