Ostia, il M5S: “A febbraio non c’è ancora un vero piano freddo” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ostia – “Il presidente del Municipio X Mario Falconi non può cercare di tirare avanti facendo finta di nulla, perché altrimenti manifesta solo incapacità. La questione principale è che la macchina amministrativa municipale s’è inchiodata: siamo arrivati a febbraio e i nostri amministratori non hanno ancora messo su un piano freddo sul mare di Roma degno di questo nome”. Così in una nota congiunta il consigliere capitolino e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara e Giuliana Di Pillo, consigliera in Municipio X. “In cento giorni – denunciano – non è apparso un bando pubblico sul sito del Comune di Roma e le uniche opere che vediamo sono il frutto del nostro lavoro. Il Presidente si deve dare una svegliata e riprendersi dal torpore della campagna elettorale: prima di tutto deve strigliare ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022)– “Il presidente del Municipio X Mario Falconi non può cercare di tirare avanti facendo finta di nulla, perché altrimenti manifesta solo incapacità. La questione principale è che la macchina amministrativa municipale s’è inchiodata: siamo arrivati ae i nostri amministratori non hannomesso su unsul mare di Roma degno di questo nome”. Così in una nota congiunta il consigliere capitolino e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara e Giuliana Di Pillo, consigliera in Municipio X. “In cento giorni – denunciano – non è apparso un bando pubblico sul sito del Comune di Roma e le uniche opere che vediamo sono il frutto del nostro lavoro. Il Presidente si deve dare una svegliata e riprendersi dal torpore della campagna elettorale: prima di tutto deve strigliare ...

