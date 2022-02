Omicidio Sacchi, scoppia la lite al processo fra gli imputati: «Basta co’ sta pagliacciata» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tornano a far parlare di sé gli imputati per l’Omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer ventenne ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019, nel quartiere Appio Latino a Roma. Mentre era in corso un confronto all’americana nell’ambito del processo per l’uccisione di Sacchi, Valerio Del Grosso e Marcello De Propris si sono scambiati diverse accuse. Il primo è riconosciuto come il ragazzo che materialmente ha sparato a Sacchi, e il secondo è accusato di aver fornito l’arma usata per il delitto. «Ma finiscila co’ sta pagliacciata», ha urlato l’uno all’altro nel corso dell’acceso confronto davanti alla Prima corte d’Assise. In particolare, i due si sono incolpati a vicenda sia per quanto riguarda la rapina ai danni del ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tornano a far parlare di sé gliper l’di Luca, il personal trainer ventenne ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019, nel quartiere Appio Latino a Roma. Mentre era in corso un confronto all’americana nell’ambito delper l’uccisione di, Valerio Del Grosso e Marcello De Propris si sono scambiati diverse accuse. Il primo è riconosciuto come il ragazzo che materialmente ha sparato a, e il secondo è accusato di aver fornito l’arma usata per il delitto. «Ma finiscila co’ sta», ha urlato l’uno all’altro nel corso dell’acceso confronto davanti alla Prima corte d’Assise. In particolare, i due si sono incolpati a vicenda sia per quanto riguarda la rapina ai danni del ...

