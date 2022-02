Nuove regole quarantena, Floridia: “Non condivido la distinzione fra vaccinati e non. Si penalizzano i piccoli per le scelte compiute dai genitori” (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Finalmente abbiamo semplificato i protocolli per la gestione delle quarantene nelle scuole". Sono le parole della sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia nel suo intervento a Radio 105, a proposito del nuovo decreto anti covid varato dal Consiglio dei Ministri il 2 febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Finalmente abbiamo semplificato i protocolli per la gestione delle quarantene nelle scuole". Sono le parole della sottosegretaria all'Istruzione Barbaranel suo intervento a Radio 105, a proposito del nuovo decreto anti covid varato dal Consiglio dei Ministri il 2 febbraio. L'articolo .

