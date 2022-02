Milan | l’agente di Botman | «Anche il Newcastle è una grande squadra»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 febbraio 2022) . Così il procuratore del centrale del Lille Nikkie Bruinenberg, agente di Sven, obiettivo di mercato del, ha parlato ai microfoni di Voetbal International. Le sue parole: «Una delle qualità principali di Sven è che è sempre molto sicuro nelle decisioni da prendere, non si lascia condizionare e soprattutto ha molto coraggio. Ad esempio dopo il prestito all’Herenveen per molti sarebbe stato comodo e logico tornare all’Ajax, invece Sven decise di andare al Lille. Poteva essere un rischio, ma Sven è questo, non ha paura di osare. Sono sicuro che in estate prenderà la decisione giusta:sono due grandi squadre. Non bisogna commettere l’errore di pensare che ilpossa essere solo una scelta economica. Sta nascendo un bel progetto, mail ...