Mattarella | intollerabili violenze razziste e antisemite

Advertising

Montecitorio : Il #PresidenteDellaRepubblica #Mattarella: 'Dignità è opporsi al razzismo e all’antisemitismo, aggressioni intoller… - Mano640331 : RT @Iperbole_: #Mattarella: “Dignità è opporsi al razzismo e all’antisemitismo; aggressioni intollerabili, non soltanto alle minoranze ogge… - FilomenaGallo55 : RT @TV2000it: ????#BentornatoPresidente #Mattarella: “Dignità è opporsi al #razzismo e all’ #antisemitismo. Aggressione intollerabili”. Spec… - daniele_bungaro : RT @TV2000it: ????#BentornatoPresidente #Mattarella: “Dignità è opporsi al #razzismo e all’ #antisemitismo. Aggressione intollerabili”. Spec… - Giopigli : RT @Iperbole_: #Mattarella: “Dignità è opporsi al razzismo e all’antisemitismo; aggressioni intollerabili, non soltanto alle minoranze ogge… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella intollerabili

Agenzia ANSA

... aggressioni, non soltanto alle minoranze fatte oggetto di violenza, fisica o verbale, ma alla coscienza di ciascuno di noi". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio...... entrato in fabbrica per un progetto scuola - lavoro", inizia l'elenco. Per poi proseguire: "Dignità è opporsi al razzismo e all'antisemitismo , aggressioni, non soltanto ...Mattarella ha giurato oggi a Montecitorio di tornare ad ... “Razzismo ed antisemitismo” non sono accettabili cosi come sono intollerabili qualsiasi tipo di aggressioni a qualsiasi minoranze. Si ...Miccichè “Felice di avere previsto e favorito l’elezione di Mattarella” 16:54Dietrofront all'Akragas, il tecnico Anastasi resta alla guida della squadra biancazzurra 16:54Aggressione autista Amat, ...