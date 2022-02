Madres Paralelas e Cry Macho, dal 10 febbraio in Home Video (Di giovedì 3 febbraio 2022) Madres Paralelas, diretto dal maestro Pedro Almodóvar con protagonista il Premio Oscar® Penélope Cruz e l’attrice rivelazione Milena Smit, sarà disponibile da giovedì 10 febbraio in DVD. Cosa ha vinto “Madres Paralelas”? Film d’apertura, in Concorso, alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, ha visto Penélope Cruz aggiudicarsi la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Tra i contenuti speciali presenti all’interno del DVD il making of, un trailer cinematografico e numerose ed esclusive immagini dal film. Madres Paralelas e Sinossi Due donne, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit), condividono la stessa stanza d’ospedale prima di partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022), diretto dal maestro Pedro Almodóvar con protagonista il Premio Oscar® Penélope Cruz e l’attrice rivelazione Milena Smit, sarà disponibile da giovedì 10in DVD. Cosa ha vinto “”? Film d’apertura, in Concorso, alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, ha visto Penélope Cruz aggiudicarsi la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Tra i contenuti speciali presenti all’interno del DVD il making of, un trailer cinematografico e numerose ed esclusive immagini dal film.e Sinossi Due donne, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit), condividono la stessa stanza d’ospedale prima di partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non ...

