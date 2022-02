M5s, Vacca sta con Di Maio: “Conte spieghi gli errori”. Crippa: “Evitare rischio scissione” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Gianluca Vacca, deputato del M5s e sottosegretario ai Beni Culturali nel governo gialloverde, era tra i parlamentari accanto a Luigi Di Maio, la sera della rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica, quando il ministro degli Esteri ha chiesto a Giuseppe Conte di chiarire le decisioni e di spiegare le trattative sul Quirinale: “Conte deve chiarire molti punti – afferma Vacca a ilFattoQuotidiano.it – che linea politica che sta avendo il Movimento, le trattative che si sono state durante il Quirinale perché ci sono state delle dinamiche poche chiare, la mossa sbagliata sulla candidatura di Elisabetta Belloni e se è vero che c’è un asse con la Lega”. Per Vacca non è questo il momento di risolvere il tema sul secondo mandato. “Non credo si questo il momento di parlarne, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Gianluca, deputato del M5s e sottosegretario ai Beni Culturali nel governo gialloverde, era tra i parlamentari accanto a Luigi Di, la sera della rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica, quando il ministro degli Esteri ha chiesto a Giuseppedi chiarire le decisioni e di spiegare le trattative sul Quirinale: “deve chiarire molti punti – affermaa ilFattoQuotidiano.it – che linea politica che sta avendo il Movimento, le trattative che si sono state durante il Quirinale perché ci sono state delle dinamiche poche chiare, la mossa sbagliata sulla candidatura di Elisabetta Belloni e se è vero che c’è un asse con la Lega”. Pernon è questo il momento di risolvere il tema sul secondo mandato. “Non credo si questo il momento di parlarne, ...

Advertising

AnsaAbruzzo : Mattarella:Vacca (M5S), è uomo di grande responsabilità - emanuelapatti : Un verme che fa spendere 135mila euro per un volo per rientrare dagli USA in Italia in quanto deve votare contro la… - msargentini : RT @aureliomancuso: Il #M5S non delude mai: nei passaggi più importanti della #Repubblica manda tutto in vacca #Conte #Quirinale22 - bertolire : RT @aureliomancuso: Il #M5S non delude mai: nei passaggi più importanti della #Repubblica manda tutto in vacca #Conte #Quirinale22 - aureliomancuso : Il #M5S non delude mai: nei passaggi più importanti della #Repubblica manda tutto in vacca #Conte #Quirinale22 -