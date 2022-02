LIVE Camerun-Egitto 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: si va ai calci di rigore (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.34 Gli undici metri decideranno la sorte di Camerun ed Egitto. Il Senegal aspetta il suo avversario in finale. 22.33 Fischia l’arbitro: calci di rigore! 120? Un minuto di recupero. 119? SOBHI! CHE SPAVENTO PER IL Camerun! Evita un avversario nel lato corto dell’area e mette dentro, in quattro (in quattro!) non riescono a battere Onana dall’area piccola. Il pallone attraversa tutta quella zona di campo. 118? Cambio Egitto: esce Sherif, subentrato pochi minuti fa, dentro Zizo. Una scelta in ottica rigore, anche se Sherif non poteva rappresentare un “problema”. 117? L’Egitto ha più fatica rispetto il Camerun dato che è arrivato in semifinale dopo 120? giocati ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.34 Gli undici metri decideranno la sorte died. Il Senegal aspetta il suo avversario in finale. 22.33 Fischia l’arbitro:di! 120? Un minuto di recupero. 119? SOBHI! CHE SPAVENTO PER IL! Evita un avversario nel lato corto dell’area e mette dentro, in quattro (in quattro!) non riescono a battere Onana dall’area piccola. Il pallone attraversa tutta quella zona di campo. 118? Cambio: esce Sherif, subentrato pochi minuti fa, dentro Zizo. Una scelta in ottica, anche se Sherif non poteva rappresentare un “problema”. 117? L’ha più fatica rispetto ildato che è arrivato in semifinale dopo 120? giocati ...

