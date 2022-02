Lautaro si allena, Sanchez no: il Toro farà coppia con Dzeko. Idee chiare per Inzaghi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Antivigilia di derby. In casa Inter si respira l'elettricità del grande appuntamento che si avvicina - fischio d'inizio sabato alle 18 - e Simone Inzaghi studia le mosse anti Milan. Tra le carte a ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Antivigilia di derby. In casa Inter si respira l'elettricità del grande appuntamento che si avvicina - fischio d'inizio sabato alle 18 - e Simonestudia le mosse anti Milan. Tra le carte a ...

Advertising

sportli26181512 : Lautaro si allena, Sanchez no: il Toro farà coppia con Dzeko. Idee chiare per Inzaghi: Lautaro si allena, Sanchez n… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Lautaro si allena, Sanchez no: il Toro farà coppia con Dze ko. Idee chiare per Inzaghi #gazzaderby - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Lautaro si allena, Sanchez no: il Toro farà coppia con Dze ko. Idee chiare per Inzaghi #gazzaderby - Gazzetta_it : Lautaro si allena, Sanchez no: il Toro farà coppia con Dze ko. Idee chiare per Inzaghi #gazzaderby - DanielHuskas : RT @InterFanTV: #Gosens si allena, #Caicedo c'è, #Sensi saluta e #Scamacca... #Lautaro in gol, #Barella salta il Liverpool! Torna la rubric… -