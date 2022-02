La corsa in ospedale non basta, Sharon muore a 31 anni: la tragedia in centro città (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un’incredibile tragedia ha sconvolto un’intera città con la morte della giovane Sharon Germano. La ragazza aveva solamente 31 anni e ancora una vita intera davanti, ma il destino è stato troppo beffardo per lei e se n’è andata davvero troppo prematuramente. Dopo il gravissimo incidente in cui era rimasta vittima, i sanitari del 118 l’avevano subito soccorsa e caricata a bordo di un’ambulanza. Ma purtroppo la sua situazione clinica era disperata ed è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Sharon Germano ha quindi ricevuto immediatamente le prime cure, ma purtroppo le sue ferite erano decisamente troppo gravi e i medici non sono riusciti a salvarle la vita, nonostante abbiano fatto di tutto per strapparla alla morte. Stando a quanto è stato finora ricostruito, la 31enne è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un’incredibileha sconvolto un’interacon la morte della giovaneGermano. La ragazza aveva solamente 31e ancora una vita intera davanti, ma il destino è stato troppo beffardo per lei e se n’è andata davvero troppo prematuramente. Dopo il gravissimo incidente in cui era rimasta vittima, i sanitari del 118 l’avevano subito soce caricata a bordo di un’ambulanza. Ma purtroppo la sua situazione clinica era disperata ed è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.Germano ha quindi ricevuto immediatamente le prime cure, ma purtroppo le sue ferite erano decisamente troppo gravi e i medici non sono riusciti a salvarle la vita, nonostante abbiano fatto di tutto per strapparla alla morte. Stando a quanto è stato finora ricostruito, la 31enne è ...

