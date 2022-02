Kate Winslet si strucca per uno spot di L'Oreal: "Non ho sempre quest'aspetto" (VIDEO) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Kate Winslet ha preso parte ad uno spot di L'Oreal assieme ad Helen Mirren: nel breve VIDEO l'attrice di Titanic si strucca per rivelare la sua bellezza naturale. Un'affascinante Kate Winslet si è struccata durante uno spot di L'Oreal al fine di celebrare il 50° anniversario del marchio: l'attrice, 46 anni, è apparsa nel VIDEO-segmento chiamato Lessons of Worth e ha spiegato che cosa significa per lei lo slogan "Io ne valgo la pena". Kate, che compare assieme a Dame Helen Mirren nella serie di spot del brand francese, è apparsa davanti alla telecamera con un'acconciatura perfetta e un trucco molto raffinato ammettendo che ovviamente, in realtà, "non ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 3 febbraio 2022)ha preso parte ad unodi L'assieme ad Helen Mirren: nel brevel'attrice di Titanic siper rivelare la sua bellezza naturale. Un'affascinantesi èta durante unodi L'al fine di celebrare il 50° anniversario del marchio: l'attrice, 46 anni, è apparsa nel-segmento chiamato Lessons of Worth e ha spiegato che cosa significa per lei lo slogan "Io ne valgo la pena"., che compare assieme a Dame Helen Mirren nella serie didel brand francese, è apparsa davanti alla telecamera con un'acconciatura perfetta e un trucco molto raffinato ammettendo che ovviamente, in realtà, "non ha ...

Advertising

AleStonata : RT @Fiammy71: Si, La ruota delle meraviglie è un film con Kate Winslet, non male, fotografia di Storaro (quella me la ricordo tanto, oltre… - Fiammy71 : Si, La ruota delle meraviglie è un film con Kate Winslet, non male, fotografia di Storaro (quella me la ricordo ta… - _xmicheleshugx_ : RT @TarmaSpleen: Orietta Berti su Costa Crociere >>>>>>> Kate Winslet in Titanic #Sanremo2022 - TarmaSpleen : Orietta Berti su Costa Crociere >>>>>>> Kate Winslet in Titanic #Sanremo2022 - PulcinoRossoner : RT @AlfonsoFuggetta: Tempo fa vidi un film che mi colpì molto. Ho visto che ora è su Netflix. The reader, con una stupenda e bravissima Kat… -