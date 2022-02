Jannik Sinner | addio all’ATP 500 di Rotterdam | è positivo al Covid-19

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Brutta tegola per il tennis italiano e per, uno dei suoi migliori alfieri. Il tennista nostrano, che ultimamente ha partecipato agli Australian Open arrendendosi ai quarti di finale, si è sottoposto ad un tampone che ha rilevato la presenza nel suo corpo del-19. Il giovane sarà costretto a saltare, ovviamente, il torneo degli ATP 500 che si svolgeranno s. Ecco cosa è successo.salta il torneo olandese Sono stati gli organizzatori del torneo degli ATP 500 diad ufficializzare la situazione sanitaria del tennista italiano:al Coronavirus e, quindi, non potrà assolutamente partecipare alla manifestazione che prenderà il via ufficialmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Jannik Sinner

