Ibra e Tomori più no che sì. A rischio anche Rebic (Di giovedì 3 febbraio 2022) Difficilmente, molto difficilmente li rivedremo così, come in questa foto, sabato pomeriggio. E non parliamo di esultanza, ci mancherebbe. Ma di semplice presenza. Ibrahimovic e Tomori sono i due ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Difficilmente, molto difficilmente li rivedremo così, come in questa foto, sabato pomeriggio. E non parliamo di esultanza, ci mrebbe. Ma di semplice presenza.himovic esono i due ...

Advertising

AntoVitiello : Ieri a #Milanello terapie e lavoro specifico per #Tomori nonostante il giorno libero. Il difensore ce la sta metten… - AntoVitiello : #Lazetic oggi si è presentato alla squadra a Milanello poi ha sostenuto dei test e svolto lavoro atletico personali… - Riccard17045943 : RT @MilanNewsit: MN - Milan, personalizzato per Ibra e Rebic. Tomori parzialmente in gruppo - xManuelVanacore : @illeaoiano @NandoPiscopo1 @saIva___ Detto ció se fosse così per me Rebic è l’unico che gioca (dalla panca). Ibra n… - PianetaMilan : @ManuBaio : “ @Ibra_official verso il forfait. Buone notizie per @fikayotomori_ , su #Rebic …” #ACMilan #Milan… -