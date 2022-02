I migliori ski hotel per un weekend sulla neve delle Alpi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Uscire dall'hotel e, in pochi minuti, essere già sulla seggiovia che conduce alle piste da sci. Praticamente, il sogno di qualsiasi sciatore e snowboardista, spesso alle prese con scomodissimi trasbordi prima di approdare agli impianti di risalita, stanchi già in partenza. Se state accarezzando l'idea di un weekend o di una settimana bianca, magari dopo aver provato una punta di invidia spiando sui social i vip in località sciistiche da sogno, abbiamo una sorpresa per voi. Ecco una selezione dei migliori hotel "sci ai piedi", ideali punti di partenza per godersi al massimo la stagione invernale. Bandendo la parola stress dalla vacanza. 1. Excelsior Dolomites Life Resort Dove: San Vigilio di Marebbe (Bolzano) Die Fotos dürfen ausschließlich für PR- und Marketingmaßnahmen des hotels ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Uscire dall'e, in pochi minuti, essere giàseggiovia che conduce alle piste da sci. Praticamente, il sogno di qualsiasi sciatore e snowboardista, spesso alle prese con scomodissimi trasbordi prima di approdare agli impianti di risalita, stanchi già in partenza. Se state accarezzando l'idea di uno di una settimana bianca, magari dopo aver provato una punta di invidia spiando sui social i vip in località sciistiche da sogno, abbiamo una sorpresa per voi. Ecco una selezione dei"sci ai piedi", ideali punti di partenza per godersi al massimo la stagione invernale. Bandendo la parola stress dalla vacanza. 1. Excelsior Dolomites Life Resort Dove: San Vigilio di Marebbe (Bolzano) Die Fotos dürfen ausschließlich für PR- und Marketingmaßnahmen dess ...

Advertising

scigratis : RT @AptValdiSole: Hai voglia di passare una giornata in cui dovrai pensare solo a divertirti e...a mangiare? Ecco SkiEat: un'esperienza sul… - TurismoOggi : RT @AptValdiSole: Hai voglia di passare una giornata in cui dovrai pensare solo a divertirti e...a mangiare? Ecco SkiEat: un'esperienza sul… - AptValdiSole : Hai voglia di passare una giornata in cui dovrai pensare solo a divertirti e...a mangiare? Ecco SkiEat: un'esperien… - Damianodanny1 : SCANDALO DISCESE RALLENTATORE DENUNCIA SCI VIGILIA OLIMPIADI INVERNALI IRREGOLARITÀ QUALIFICAZIONI PECHINO… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Completare l’invecchiamento di 200 tra le migliori bottiglie del territorio della Valle Camonica all’… -