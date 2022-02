Giuramento Mattarella | il racconto della giornata in due minuti

Advertising

Quirinale : 3 Febbraio 2022 Il giuramento e l’insediamento del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ???? - Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - VittorioSgarbi : #giuramento A sentirlo oggi Mattarella sembrava Marco Pannella. Miracoli dell'ebbrezza presidenziale...… - Stefano63509560 : RT @AlfioKrancic: Giuramento di Mattarella - Mariate48641882 : RT @LilianaArmato: Un discorso potentissimo da un grandissimo Presidente. #Mattarella #giuramento -

Ultime Notizie dalla rete : Giuramento Mattarella

Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando la cerimonia didel PresidenteLa giornata deldel presidente della Repubblicaracchiusa in due minuti. / QuirinaleIl leader della Lega è risultato positivo al Covid. Il leader della Lega Matteo Salvini non potrà presenziare al giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, in programma oggi, 3 febbraio. (Open ...L’isolamento ha fatto sì che Salvini, da assente giustificato, non potesse partecipare al giuramento di Sergio Mattarella da presidente della Repubblica che si è tenuto oggi nella Capitale (la VOCE ...