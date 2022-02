Finanze locali | Viminale | 120 tra Comuni e province in dissesto

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono 120 ie leinfinanziario, 266 gli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. È quanto emerge dal primo rapporto della Commissione per la stabilità ...

Advertising

UPLandscape : RT @UPaesaggio: Comuni italiani e #Pnrr: risorse e sfide Ciclo di incontri rivolto ai Comuni, dirigenti, funzionari e amministratori locali… - UPaesaggio : Comuni italiani e #Pnrr: risorse e sfide Ciclo di incontri rivolto ai Comuni, dirigenti, funzionari e amministrator… -

Ultime Notizie dalla rete : Finanze locali

askanews

Gli entiattualmente in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono 266. I dati relativi alla distribuzione regionale delle procedure di riequilibrio attive registrano un ...Il ministero dell'Economia ha stabilito le regole con cui devono procedere con la Risoluzione 2/2022 del Dipartimento delle: gli entiche intendono mantenere l' aliquota unica ...È quanto emerge dal primo rapporto della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali 2021 realizzato dal dipartimento per Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno ...La Spezia - Vendevano automobili a prezzi super convenienti, ma gli acquirenti, dopo aver pagato, non ricevevano alcuna vettura. La Guardia di finanza della Spezia, a conclusione delle indagini, ha se ...