Covid oggi Sardegna 1.564 contagi e 11 morti: bollettino 3 febbraio (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1564 i contagi registrati oggi, 3 febbraio, in Sardegna, secondo i bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24384 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (2 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 376 (1 in più di ieri). 23.127 sono i casi di isolamento domiciliare ( 379 in più di ieri). Si registrano 11 decessi: 2 donne di 84 e 93 anni, residenti nella provincia di Sassari; 3 uomini di 70, 80 e 90 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 donne di 77 anni, residente nella provincia di Oristano; 1 uomo di 66 anni e una donna 88, residenti nella provincia del Sud Sardegna; 1 donna di 83 e altri due pazienti, residenti ...

