Cosa vuole fare Draghi dopo l’alzata di testa di Salvini

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Alla fine lo strappo è arrivato. La Lega ha deciso di non votare (e addirittura uno dei tre ministri ha deciso di disertare il Consiglio dei Ministri) l’ultimo decreto legge che fornisce le nuove linee guida per la scuola che – di fatto – cancella la didattica a distanza per i bambini e ragazzi già vaccinati. Un gesto che ha provocato l’immediata reazione del mondo politico, con il presidente del Consiglio Marioche non ha per nulla apprezzatodidi Matteo, la diserzione della Lega non è piaciuta al capo del governo “Prendo atto della scelta della Lega. Ringrazio il ministro Garavaglia, perché conosco le difficoltà del partito su questi temi. Ma sono misure necessarie per tornare alla normalità e le prenderemo lo stesso”. Queste le poche ...