Advertising

alexium_alessio : RT @GeMa7799: 'Il Cts si scioglie'. Cosa può succedere adesso Con l'avvicinarsi della fine dell'emergenza Covid, il Comitato tecnico-scient… - ganga2410 : RT @andiamoviaora: Il Comitato Tecnico Scientifico è stato quello che ha lavorato sui dati sbagliati? Ora si scioglie. Sembra più una fuga. - attilascuola : RT @andiamoviaora: Il Comitato Tecnico Scientifico è stato quello che ha lavorato sui dati sbagliati? Ora si scioglie. Sembra più una fuga. - 361_magazine : Comitato tecnico scientifico, si va verso lo scioglimento - ilgiornale : Con l'avvicinarsi della fine dell'emergenza Covid, il Comitato tecnico-scientifico va verso lo scioglimento: 'Non c… -

Ultime Notizie dalla rete : Comitato tecnico

Lo ha detto il coordinatore delscientifico Franco Locatelli a Sky Tg24 sottolineando che le decisioni prese con l'ultimo decreto "vanno nella direzione di mantenere aperto il paese".... ad esempio la compromissione del sistema immunitario per patologie o per motivi genetici", sottolinea quindi Franco Locatelli , coordinatore delscientifico (Cts), ospite di '...Così a Buongiorno, su Sky TG24, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, rispondendo alla domanda se si sente, ad oggi, di ...Il dirigente medico della Polizia di Stato e componente del Comitato tecnico scientifico in un'intervista al Corriere della Sera: "Con il passaggio alla gestione ordinaria della pandemia non ci sarà ...