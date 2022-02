Calcio: Napoli, infortunio alla spalla per Lozano, si teme uno stop di due mesi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - L'attaccante del Napoli Hirving Lozano ha riportato un grave infortunio durante la partita disputata con la nazionale del Messico contro il Panama. Secondo Marca dovrebbe trattarsi di una lussazione alla spalla. Il 26enne messicano è uscito in lacrime al 17' della ripresa dopo uno scontro con Murillo. Lozano è stato portato fuori dal campo in barella - trasportato subito in ospedale per accertamenti - dopo che i medici della Nazionale gli hanno immobilizzato il braccio sinistro. Lozano potrebbe restare fuori per due mesi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - L'attaccante delHirvingha riportato un gravedurante la partita disputata con la nazionale del Messico contro il Panama. Secondo Marca dovrebbe trattarsi di una lussazionesp. Il 26enne messicano è uscito in lacrime al 17' della ripresa dopo uno scontro con Murillo.è stato portato fuori dal campo in barella - trasportato subito in ospedale per accertamenti - dopo che i medici della Nazionale gli hanno immobilizzato il braccio sinistro.potrebbe restare fuori per due

