And Just Like That: ci sarà posto per Samantha nella seconda stagione? (Di giovedì 3 febbraio 2022) And Just Like That è quasi giunto alla fine della sua corsa. Il revival di Sex and the City, arrivato anche in Italia in contemporanea grazie a Sky, terminerà la prima stagione giovedì 3 febbraio 2022 con l’ultimo episodio. In attesa di capire come e se potrà essere girata anche una seconda stagione, i fan … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 3 febbraio 2022) Andè quasi giunto alla fine della sua corsa. Il revival di Sex and the City, arrivato anche in Italia in contemporanea grazie a Sky, terminerà la primagiovedì 3 febbraio 2022 con l’ultimo episodio. In attesa di capire come e se potrà essere girata anche una, i fan … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Recenserie : Un altro episodio inutile di #andjustlikethat ma almeno ci avvicina al finale. - YOONsimper : Just woke up and cercando di capire quale sia il muro e quale il pavimento - MikepigXL : RT @Twinkboy1999: ???? Over 300 posts on my OF, and this is just a taste ???? Oltre 300 post sul mio OF, e questo è solo un assaggio https://t… - pownzerotto : A volte quando sono triste vado nella chat con Martina e cerco una parola random che so che può essere legata a var… - teatrodiravol2 : @zittiglow im gonna give a top 6 bc just 3 is not enough and i am indecisive: brividi, farfalle, ciao ciao, ovunque… -