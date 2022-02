Alex Zanardi | concluso il primo ciclo di cure al centro iperbarico di Ravenna

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Prima l’annuncio del suo ritorno a casa per festeggiare il Natale. Oggi un altro annuncio importantissimo.ha terminato ildel percorso di cura aldi, dove è stato impegnato per tutto il mese di gennaio in terapie volte al suo recupero dopo l'incidente del 19 giugno 2020, quando si scontrò contro un camion con la sua handbike nel Senese. A riportarlo è il Corriere di Romagna.

PADOVA -ha terminato il primo ciclo di cure nel centro iperbarico di Ravenna , dove è stato impegnato per tutto il mese di gennaio in terapie volte al suo recupero dopo l'incidente del 19 giugno ...Nel centro Inail sono stati assistiti campioni e atleti paralimpici comee Bebe Vio. Ma se per il padre Munzir, spiega Anna Ferretti del team di Caritas Siena, "la riabilitazione sarà ...Alex Zanardi ha concluso il primo ciclo del suo percorso di cura al centro iperbarico di Ravenna, dove è stato impegnato per tutto il mese di gennaio in terapie finalizzate al suo recupero dopo l ...Alex Zanardi ha completato un nuovo ciclo di cure e “ha una carica immensa”. Dopo le dichiarazioni della moglie Daniela, rilasciate il dicembre scorso in un’intervista, nuove notizie incoraggianti ...