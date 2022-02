AEW | Chris Jericho ha proposto lo split dell’Inner Circle | ma Tony Khan ha respinto l’idea

Advertising

TSOWrestling : Immancabile anche un paragone con la #AEW #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : AEW Chris

Zona Wrestling

... forse il migliore mai disputatosi a oggi in. Manovre spettacolari, tra cui una Cutter di Sammy ... Trios Match :Jericho, Santana & Ortiz battono 2point0& Daniel Garcia L'Inner Circle ha ...Daniel Garcia & 2Point0 La stable capitanata daJericho se la vedrà con il team di giovani superstar che, sin dal loro debutto in, ha impressionato pubblico e addetti ai lavori. Red Velvet ...L’Inner Circle nel prossimo episodio di AEW Dynamite si riunirà per un confronto dopo i diverbi delle ultime settimane. La stable capeggiata da Chris Jericho è presente fin dalla prima puntata di ...A functional bridge to next week's segment this may have been, but last week's segment is something that AEW - specifically, The Inner Circle - doesn't have a great track record in. Chris Jericho ...